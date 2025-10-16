Коли у Франківську ввімкнуть опалення

Франківці хвилюються, коли ж у домівках стане тепліше.
Міський голова Руслан Марцінків у ефірі «Західного полюсу» розповів, що опалювальний сезон уже стартував частково — тепло подають у деякі лікувальні та освітні заклади, пише Місто.
«Ми почали цей процес, але він непростий. За постановою уряду, опалення для населення вмикають, коли три доби поспіль середньодобова температура не перевищує +8°C. В суботу ми плануємо запустити котельню на пасічній, яка буде обслуговувати цей мікрорайон і так поступово будемо входити в опалювальний сезон», — зазначив Марцінків.
Водночас мер наголосив: через регулярні удари ворога по енергетичній та газовій інфраструктурі опалення для населення вмикатимуть дещо пізніше, аби уникнути перевантажень системи.
Марцінків також повідомив, що влада міста вже домовилася з керівництвом «Нафтогазу України» про реструктуризацію боргу Франківська та узгодила деталі старту опалювального сезону.
Міський голова закликав франківців економно використовувати електроенергію та газ, адже ситуація залишається складною:
«Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, і навіть по області вже були аварійні відключення».