У Франківському ліцеї відкрили перший навчальний центр з домедичної допомоги ФОТО

У Ліцей 23 імені Романа Гурика відкрили перший навчальний центр з домедичної допомоги в межах міжнародного проєкту Community Aid.

Це — перший із трьох центрів, що відкриються в Івано-Франківську завдяки участі Центру освітніх інновацій у проєкті, пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Мета ініціативи — навчити дітей і педагогів надавати домедичну допомогу та діяти впевнено в надзвичайних ситуаціях.

Community Aid — це крок до безпечного та відповідального освітнього середовища, де турбота про життя стає спільною цінністю.