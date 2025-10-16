ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківському ліцеї відкрили перший навчальний центр з домедичної допомоги ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
Відкриття освітнього проєкту, люди перерізають стрічку
У Ліцей 23 імені Романа Гурика відкрили перший навчальний центр з домедичної допомоги в межах міжнародного проєкту Community Aid.

Це — перший із трьох центрів, що відкриються в Івано-Франківську завдяки участі Центру освітніх інновацій у проєкті, пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Мета ініціативи — навчити дітей і педагогів надавати домедичну допомогу та діяти впевнено в надзвичайних ситуаціях.

Community Aid — це крок до безпечного та відповідального освітнього середовища, де турбота про життя стає спільною цінністю.

Манекен немовляти для навчання першій допомозі
Презентація для студентів у навчальному закладі України
Презентація проєкту COMMUNITAID у навчальній аудиторії
Навчання з надання першої медичної допомоги

