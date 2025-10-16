Зеленський прямує до Вашингтона: програма його візиту

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США. У четвер, 16 жовтня, він зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній і відвідає Конгрес США.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

«На четвер заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. До зустрічі із президентом США (Дональдом Трампом) Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами», – йдеться у повідомленні.

Поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського з Трампом.