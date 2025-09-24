У Новоросійську добрі дрони атакували базу Чорноморського флоту рф, є загиблі

У середу, 24 вересня влада російського міста Новоросійськ заявила про атаку безпілотників та морських дронів на місто та головну базу Чорноморського флоту рф. Внаслідок атаки нібито є загиблі й постраждалі.

Про це повідомляють губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер Новоросійська Андрій Кравченко у Telegram, пише Правда.

За словами Кондратьєва, під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу готелю «Новоросійськ». Попередньо, відомо про двох загиблих і трьох постраждалих.

«Атакували центральну частину міста, в районі готелю «Новоросійськ». За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих, три особи постраждали. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки триває», – написав очільник регіону.

Він назвав це «жахливою ​​атакою з боку київського режиму». Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомляв про відбиття атаки безекіпажних катерів.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, місто атакували щонайменше п`ять безпілотників, а число потерпілих зросло до восьми осіб, а кількість загиблих – до трьох.

«У місті палають дахи двох багатоквартирних будинків, крім того, спалахнули дві квартири ще за двома адресами. Горить сервіс із прокату самокатів, у підвалі заблоковані троє людей. До них їдуть рятувальники», – йдеться в повідомленні росЗМІ.

На оприлюднених відео видно наслідки ударів по Новоросійську – у кількох місцях поблизу моря зафіксовано задимлення. Крім того, у соцмережах поширили відео пошкодженого готелю «Новоросійськ».

При цьому, наразі не відомо, чи вогонь у будівлях став результатом влучання дронів, чи це наслідки роботи російської ППО. Низка Telegram-каналів зазначає, що ППО збиває цілі «прямо на житловими будинками».

Варто зазначити, що у Новоросійську розташована військово-морська база Чорноморського флоту росії, яка стала основним пунктом базування російських кораблів після того, як їх туди перевели з тимчасово окупованого Криму.