В Івано-Франківську презентували ампфутбольну команду “БАРТКА”. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківську відбулася офіційна презентація нової ампфутбольної команди “БАРТКА”. Під час події представили ігрову форму, логотип та візуальний стиль клубу, розроблений брендинговим агентством.

Пише Правда.іф з місця події.

Ключовим моментом заходу стало підписання фінансової угоди між клубом та інвестиційно-будівельною компанією, яка виступатиме генеральним спонсором команди.

“Все почалося дуже скромно”

Головний тренер “БАРТКИ” Іван Скіцько розповів, що команда почала формуватися у травні й за чотири місяці вже здобула перші результати:

“Починалося все дуже скромно – на тренування приходило 4–5 хлопців, згодом уже 6–8. Але ми побачили у Юри Гапончука, ініціатора створення клубу, той вогник і наполегливість. Це його ідея, і саме завдяки йому команда живе й розвивається”, – сказав Скіцько.

Нині в команді активно тренується двічі на тиждень 14-16 гравців.

Перші результати і плани

За словами тренера, «БАРТКА» вже зіграла кілька офіційних матчів у чемпіонаті України з ампфутболу:

“Ми маємо дві перемоги та дві поразки. Як для новачків, це дуже хороший результат. Команда росте і в майстерності, і в згуртованості. Попереду – непрості ігри у Львові, але ми готові боротися”, – зазначив наставник.

Франківська апмфутбольна команда серед десяти команд зайняла шосте прохідне місце.

“За чотири місяці вдалося зібрати кістяк команди”

Капітан клубу Юрій Гапончук наголосив на важливості створення “БАРТКИ” для ветеранської та спортивної спільноти:

“Ми змогли зібрати кістяк команди – близько 18 хлопців. Хтось зараз на протезуванні чи лікуванні, але вони всеодно залишаються з нами і прагнуть займатися цим видом спорту. Це не щось незвичайне – ампфутбол дає можливість людям з ампутаціями чи інвалідністю продовжувати улюблену справу”, – стверджує Гапончук.

Першу товариську гру клуб “БАРТКА” виграв у тернопільської команди (6:0), наступна чемпіонатна гра принесла поразку від львівської (4:0) та харківській команд (3:1), і завершили тур перемогою над Тернополем (3:1).

За його словами, команда буде старатись закріпитись у топ-6 чемпіонату України з ампфутболу та вийти після зіграних 9 матчів у Суперлігу. У Львові пройде непростий тур – будуть змагатися три найсильніші команди, які неодноразово брали участь у кубкових турнірах.

Символіка і візуальний стиль

Директор брендингового агентства Євген Єфіменко розповів про роботу над логотипом та стилем команди:

“Ми працювали над брендом понад два місяці. Назва і концепція були ідеєю хлопців, а наше завдання – візуалізувати її. Бартка – традиційний символ Прикарпаття, а в логотипі вона також стала метафорою милиці, з якою грають спортсмени. Це перший наш досвід співпраці з ампфутбольною командою, і для нас це велика честь”, – розповідає Єфіменко.

Команда “БАРТКА” стала другою ампфутбольною командою в Україні після львівської, а відтепер – офіційно представляє Івано-Франківськ на всеукраїнському рівні.