У підрозділах міграційної служби на Прикарпатті запрацювала онлайн-черга

З 26 серпня запрацював сервіс «Електронна черга» для запису онлайн на отримання адміністративних послуг у територіальних підрозділах Західного міжрегіонального управління ДМС на Прикарпатті.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Міграційну службу Львівщини та Івано-Франківщини / ЗМУ ДМС

“Запровадження цієї системи власне було одним з пріоритетів від початку діяльності новоствореного міжрегіонального управління, яке працює у межах Львівської та Івано-Франківської областей. Зареєструватися в електронній черзі онлайн – зручно та доступно! Якщо запланували оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон або національний паспорт-ID-картку, то у підрозділах міграційної служби Львівщини та Івано-Франківщини радо чекають на вас”,- кажуть у міграційній службі.

На обрану дату та час можна записатися через онлайн-сервіс «Електронна черга» на сайті Державної міграційної служби України.

За допомогою онлайн-сервісу здійснюється запис на найближчі 2 тижні (15-й день стає доступним для попереднього запису о 0 год. 00 хв. щодоби, але з врахуванням робочих днів).

Запис в електронну чергу потрібен лише для подачі документів. Натомість для отримання готових паспортних документів записуватися в електронну чергу не потрібно.

Результатом успішної реєстрації у черзі є: СМС-повідомлення, у якому міститься інформація про номер у черзі, дата та час прийому — при здійсненні онлайн-реєстрації на сайті ДМС.

Попри це принцип роботи електронної черги такий, що у кожному територіальному підрозділі будуть передбачені часові проміжки для прийому людей, які з тих чи інших причин не мають можливості зареєструватися в електронній черзі.