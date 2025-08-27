Жителька Франківська представлятиме Україну на міжнародному рівні з дослідженням, присвяченим впливу війни на ґрунти

17- річна франківка Марта Петраш перемогла у трьох етапах учнівського дослідницького конкурсу і готується представити свою роботу на міжнародному рівні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на ОТБ “Галичина”.

Я вирішила взяти участь у науково-дослідницькому проекті, оскільки це є змога не тільки представити свої дослідження, а так само змога і поспілкуватися з однодумцями, які так само презентують проекти на різні теми. І вони можуть ми можемо їх обговорювати і давати один одному поради, запитання”, – каже Марта Петраш.

“Унікальність проєкту полягає в тому, що поєднує як і польові спостереження, так і лабораторні дослідження на мікробіологічному рівні, на рівні дослідження клітин. як це впливає на генетику, організмів, які вижили після бомбардування. Тобто мова йде не тільки про зникаючі види, а і ті, що залишаються та зазнають мутувань. І це, якщо це впливає на рослини, тварини, значить це впливає на людей. Тому тема є надзвичайно актуальною”, – пояснює вчителька біології Віра Гайда.

Щоб увійти до національної збірної, Марта пройшла три етапи конкурсу. Каже, було нелегко, але вона прагнула задокументувати злочини Росії і презентувати свої дослідження світовій спільноті.

Протягом 2025–2026 навчального року Марта Петраш візьме участь у престижних наукових заходах, де презентуватиме власні дослідження та досягнення української молоді на світовій арені.