Мінус танк та 920 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 07:52
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 920 своїх військових, танк та 45 артилерійських систем.

Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1078750 (+920) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11135 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 23178 (0)
  • артилерійських систем ‒ 32024 (+45)
  • РСЗВ ‒ 1472 (0)
  • засоби ППО ‒ 1212 (+1)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53636 (+194)
  • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59887 (+118)
  • спеціальна техніка ‒ 3950 (0)

Дані уточнюються…

Орієнтовні втрати противника від 24.02.22 до 27.08.2025

