Мінус танк та 920 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 920 своїх військових, танк та 45 артилерійських систем.

Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1078750 (+920) осіб ліквідовано

1078750 (+920) осіб ліквідовано танків ‒ 11135 (+1)

11135 (+1) бойових броньованих машин ‒ 23178 (0)

23178 (0) артилерійських систем ‒ 32024 (+45)

32024 (+45) РСЗВ ‒ 1472 (0)

1472 (0) засоби ППО ‒ 1212 (+1)

1212 (+1) літаків ‒ 422 (0)

422 (0) гелікоптерів ‒ 340 (0)

340 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53636 (+194)

53636 (+194) крилаті ракети ‒ 3598 (0)

3598 (0) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59887 (+118)

59887 (+118) спеціальна техніка ‒ 3950 (0)

Дані уточнюються…