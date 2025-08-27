У річку Прут запустили 35 тис. мальків струмкової форелі. ФОТО

На Прикарпатті провели заходи зі штучного відтворення аборигенних видів риб. У річку Прут випустили 35 тисяч екземплярів мальків струмкової форелі, а в Бистрицю Надвірнянську – ще 45 тисяч.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА
Роботи проводили відповідно до науково-біологічного обґрунтування, розробленого науковими установами НАН України, НААН України та Державним агентством розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Метою є відновлення водних біоресурсів і покращення екологічного стану водойм. Зариблення відбувалось під контролем спеціалістів і з дотриманням чинних вимог законодавства.
“Такі ініціативи сприяють не лише збереженню природних ресурсів, а й екологічній рівновазі річок. Відновлення популяції риб допоможе збільшити їх чисельність, поліпшити екологічний баланс, створити сприятливі умови для розвитку водних біоресурсів і підвищити рибопродуктивність”, – йдеться в дописі.