ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Риболов захоплює маленьку рибу в руку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У річку Прут запустили 35 тис. мальків струмкової форелі. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
27/08/2025 08:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Прикарпатті провели заходи зі штучного відтворення аборигенних видів риб. У річку Прут випустили 35 тисяч екземплярів мальків струмкової форелі, а в Бистрицю Надвірнянську – ще 45 тисяч.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА

Роботи проводили відповідно до науково-біологічного обґрунтування, розробленого науковими установами НАН України, НААН України та Державним агентством розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Вода зливається дерев'яним жолобом у річку.

Метою є відновлення водних біоресурсів і покращення екологічного стану водойм. Зариблення відбувалось під контролем спеціалістів і з дотриманням чинних вимог законодавства.

Люди біля ріки з дерев'яною конструкцією.

“Такі ініціативи сприяють не лише збереженню природних ресурсів, а й екологічній рівновазі річок. Відновлення популяції риб допоможе збільшити їх чисельність, поліпшити екологічний баланс, створити сприятливі умови для розвитку водних біоресурсів і підвищити рибопродуктивність”, – йдеться в дописі.

Група людей біля вантажівки, скидання риби в річку.

СХОЖІ НОВИНИ