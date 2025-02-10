У Погоні відбудуться нічні чування в наміренні за мир та перемогу України

У ніч з 12 на 13 лютого в Марійському відпустовому центрі, який знаходиться у селі Погоня, відбудуться традиційні молитовні чування в наміренні за мир та перемогу України.

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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Погінського монастиря, пише Правда.

Організатори зазначають, що пішої прощі не буде, однак для паломників передбачений транспорт. Зокрема, 12 лютого о 20:00 год будуть автобуси з Івано-Франківська (відправлятимуться від зупинки напроти храму Царя Христа, Майзлі). 13 лютого о 05:00 год відбудеться відправлення автобусів з Погоні.

Розпорядок молінь:

Середа, 12 лютого

21:00 — Божественна Літургія, наука

22:30 — Виставлення Найсвятіших Тайн; адорація

23:15 — Перерва на каву

Четвер, 13 лютого

00:15 — Молебень до Погінської Богородиці перед чудотворною іконою; акафіст до св. свщмч. Йосафата перед мощами та іконою; молебень до св. Йосифа

03:00 — Вервиця до Божого милосердя; молебень до Пресвятого Серця Ісусового; вервиця миру

04:00 — Божественна Літургія; апостольське благословення; мирування; благословення освяченою водою.

Усі моління відбудуться у нижньому соборі.

Щоб дізнатися всі деталі, телефонуйте за номером: 066 120 54 19 — п. Роман, водій.