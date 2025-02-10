Як убезпечити тварину від підроблених ліків: поради від ветаптеки «Зоолапки»

Підроблені ветеринарні препарати – це серйозна загроза здоров’ю тварин. Неякісні або фальсифіковані ліки можуть не лише не подіяти, а й завдати шкоди: викликати алергічні реакції, інтоксикацію або погіршити перебіг хвороби.

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Як же власникам домашніх улюбленців убезпечити своїх хвостиків? Ветаптека «Зоолапки» ділиться ефективними порадами щодо вибору безпечних ліків для тварин.

Чому важливо оригінальні ветеринарні ліки?

Сертифіковані препарати проходять суворий контроль якості та мають підтверджену ефективність. Підробка, навпаки, може містити шкідливі домішки або не мати активної речовини взагалі. Використання неякісних ліків може призвести до:

відсутності терапевтичного ефекту;

отруєння організму;

розвитку резистентності до ліків;

погіршення стану здоров’я або навіть летального випадку.

Саме тому важливо купувати ліки тільки в перевірених місцях. Оригінальні препарати допомагають швидко вилікувати тварину без небажаних наслідків. Потурбуйтесь про безпеку!

Що включає перевірка ветеринарних ліків?

Щоб уникнути підробки, зверніть увагу на такі аспекти:

упаковка повинна бути якісною, без дефектів, з чітко надрукованою інформацією;

маркування – серійний номер, дата виробництва та термін придатності мають збігатися на упаковці та в інструкції;

голограми та захисні елементи – більшість виробників використовують унікальні знаки захисту;

інструкція – офіційні препарати завжди мають детальну інформацію українською мовою;

сертифікати відповідності – вимагайте у продавця документи, що підтверджують якість ліків.

Якщо хоча б один із цих пунктів викликає підозру, краще утриматися від покупки. Перевіряйте препарати перед застосуванням, це небезпечно для здоров’я вашого улюбленця.

Де купити гарантовано сертифіковані ліки для тварин?

Щоб уникнути ризику підробок, купуйте ветеринарні препарати лише у надійних постачальників. Не купуйте ветеринарні ліки на стихійних ринках або у сумнівних продавців. Пам’ятайте, що економія на здоров’ї улюбленця може призвести до серйозних наслідків.

Натомість ліцензовані заклади гарантують якість продукції. Ветеринарна аптека «Зоолапки» пропонує лише сертифіковані препарати від перевірених виробників. На сайті https://zoolapka.com.ua/ знайдете широкий вибір якісних ліків, офіційні сертифікати на кожен препарат, консультації ветеринарних спеціалістів. Обирайте надійного постачальника – довіряйте «Зоолапкам»!

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