Івано-Франківська громада отримала з держбюджету на безоплатне харчування учнів понад 37 мільйонів гривень

У 2025 році Івано-Франківська громада отримала понад 37 мільйонів гривень з держбюджету на безоплатне харчування всіх учнів 1-4 класів. Це — 70% від необхідної суми. Ще 30% — майже 16 мільйонів гривень — дофінансують із міського бюджету.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко, передає Правда.іф

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Безкоштовне гаряче харчування організували у 49 школах Івано-Франківської громади. Всі заклади — комунальні. Зі слів Вікторії Дротянко, в деяких школах для учнів готують сніданки, в деяких — обіди.

“Десь заклади освіти працюють у першу зміну, десь — у другу. Сніданок має бути до 12:00, а обід — після 12:00. Відповідно до постанови держава виділяє гроші на одноразове безкоштовне харчування. А директор вже вирішує, залежно від того, яка у закладі зміна харчується. Наприклад, третій клас вчиться у другу зміну, отже діти будуть їсти обід. Якщо перший клас — у першу зміну, тоді буде сніданок”, — пояснює Вікторія Дротянко.

В Івано-Франківській громаді безкоштовно харчуються 13 203 учні початкових класів. Вартість одного обіду чи сніданку — 50 гривень, каже директорка департаменту освіти.