“Про тебе, напевно, і Путін знає”. Морпіх Курт про вибиті зуби в полоні, струм до геніталій і ненависть, яка мотивувала. ВІДЕО

Військовий 1 окремого батальйону морської піхоти 36 бригади імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Гриців на позивний Курт з Івано-Франківщини пробув у російському полоні два з половиною роки — 18 етапів і 12 в’язниць.

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Боєць пережив численні катування: струм до геніталій, підвішування за ноги, пакет з хлоркою на голові, зламані ребра й ніс, вирвані нігті та постійні допити.

“Курта” звинувачували у “тероризмі й схильності до екстремізму” та засудили до 27 років ув’язнення за сфабрикованою справою про начебто вбивство цивільних жителів Маріуполя. У вересні 2024 року Сергій Гриців повернувся з полону — у п’ятницю 13.

Про оборону і прорив з Маріуполя, “пачку крекера на вісьмох”, тортури й суд, “гниду, яка говорила українською у Таганрозі”, ненависть, яка мотивувала, і одруження після полону морський піхотинець розповів у інтерв’ю Суспільному.

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