Прикарпатець Віталій Калініченко показав найкращий результат у кар’єрі на Континентальному Кубку

Стрибун на лижах із трампліна Віталій Калініченко з Ворохти фінішував дев’ятим на етапі Континентального Кубка в словенському Крань. Це його найкращий особистий результат у кар’єрі.

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Про це пише Skijumping. UA.

“Калініченко вдруге фінішує в топ-10 на цьому рівні. До цього його найкращим результатом було 10-те місце в австрійському Інсбруку у 2021 році”, – йдеться у дописі.

Після першої спроби спортсмен ішов 12-м, але зумів відіграти три позиції у фінальному стрибку. Найкращим виступом України на Континентальному Кубку залишається перемога Євгена Марусяка в німецькому Клінгенталі у 2023 році.