Поліцейські Івано-Франківська затримали підозрюваних, які обікрали кіоск

Двоє зловмисників проникли до кіоску по вулиці Коновальця, що в обласному центрі, звідки викрали майно. Їх оперативно затримали правоохоронці. За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф
Вночі 8 лютого до поліцейських надійшло повідомлення від випадкового перехожого. Зі слів заявника, двоє чоловіків пошкодили кіоск та виносять з нього майно.
“Першими на місце виклику прибув наряд патрульної поліції. Втекти зловмисникам далеко не вдалось, одного із крадіїв затримали патрульні поліцейські неподалік скоєння злочину та передали слідчо-оперативній групі для з’ясування всіх обставин. Іншого співучасника затримали оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції”, – йдеться у дописі правоохоронців.
Слідчі встановили, що двоє товаришів розбили скло у кіоску, проникли у середину та викрали банківський термінал і харчові продукти. Йдеться про двох франківців, 1987 та 2003 років народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. При огляді у затриманих вилучили викрадене майно.
Слідчі затримали чоловіків в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, а суд обере невдовзі запобіжний захід.