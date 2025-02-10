На вулиці Галицькій нетверезий водій спричинив ДТП

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Галицькій у Івано-Франківську поліцейські отримали сьогодні. На 24-річного чоловіка склали адмінматеріали.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Mercedes-Benz, не обравши безпечної швидкості руху, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив наїзд на дерево, після чого авто перекинулось та зіткнулося з автомобілем ВАЗ.

Під час спілкування з 24-річним водієм патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування на стан сп’яніння громадянин відмовився.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Водії, кермо та алкоголь несумісні.

Патрульна поліція Івано-Франківської області