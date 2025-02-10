У Франківську зіткнулись п’ять автомобілів

В Івано-Франківську, на вулиці Мазепи, 10 лютого трапилась дорожньо-транспортна пригода.

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Про це Фіртці повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили водія мікроавтобуса Mercedes-Benz, у якого під час кермування погіршилось самопочуття.

Через це водій в’їхав у припарковані авто: Nissan, Volkswagen, Mitsubishi та Peugeot.

Водія мікроавтобуса госпіталізували в міську клінічну лікарню. На місці події працює слідчо-оперативна група.