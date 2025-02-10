У Калуші зустрінуть скорботний кортеж з полеглим воїном Володимиром Думенком

У вівторок, 11 лютого, Калуська громада зустрічає “на щиті” загиблого Героя, старшого солдата Володимира Думенка.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
О 10:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.
Маршрут пролягатиме вулицями міста:
- Івано-Франківська;
- Бандери;
- Грушевського;
- Винниченка;
- пр-т Лесі Українки;
- Хіміків;
- Тихого
- Коновальця,2 (заїзд у двір);
- Тихого;
- Стуса;
- Січових Стрільців;
- Євшана;
- Європейська;
- ПК «Мінерал».
Парастас о 10:45.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 11 лютого, о 13 годині
Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.