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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші зустрінуть скорботний кортеж з полеглим воїном Володимиром Думенком

Автор: Lilia
10/02/2025 14:46
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У вівторок, 11 лютого, Калуська громада зустрічає “на щиті” загиблого Героя, старшого солдата Володимира Думенка.

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О 10:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

  • Івано-Франківська;
  • Бандери;
  • Грушевського;
  • Винниченка;
  • пр-т Лесі Українки;
  • Хіміків;
  • Тихого
  • Коновальця,2 (заїзд у двір);
  • Тихого;
  • Стуса;
  • Січових Стрільців;
  • Євшана;
  • Європейська;
  • ПК «Мінерал».

Парастас о 10:45.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 11 лютого, о 13 годині

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.