У Калуші зустрінуть скорботний кортеж з полеглим воїном Володимиром Думенком

У вівторок, 11 лютого, Калуська громада зустрічає “на щиті” загиблого Героя, старшого солдата Володимира Думенка.

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О 10:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

Івано-Франківська;

Бандери;

Грушевського;

Винниченка;

пр-т Лесі Українки;

Хіміків;

Тихого

Коновальця,2 (заїзд у двір);

Тихого;

Стуса;

Січових Стрільців;

Євшана;

Європейська;

ПК «Мінерал».

Парастас о 10:45.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 11 лютого, о 13 годині

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.