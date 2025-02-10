У Коломиї реконструюватимуть берегоукріплення річки Прут

Цьогоріч в Коломиї розпочинають роботи з реконструкції берегоукріплень Прута в районі Шевченківського озера та Стрітенського моста.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський.

За словами голови, такі заходи допоможуть запобігти затопленням під час повеней і захистять будинки мешканців громади.

“Нещодавно оголосили закупівлю на виконання робіт на відрізку від мосту через Прут у Нижньому Вербіжі до Шевченківського озера. Незабаром стартує друга закупівля для реалізації аналогічного проєкту у Воскресинцях”, — вказав Богдан Станіславський.

Так, на двох локаціях запланували регулювання русла річки шляхом облаштування прокопів та закріплених перемичок.

Окрім цього, для забезпечення стабільного водопостачання в озері збудують водоспускний канал.