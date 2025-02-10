У Коломиї реконструюватимуть берегоукріплення річки Прут

Цьогоріч в Коломиї розпочинають роботи з реконструкції берегоукріплень Прута в районі Шевченківського озера та Стрітенського моста.
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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський.
За словами голови, такі заходи допоможуть запобігти затопленням під час повеней і захистять будинки мешканців громади.
“Нещодавно оголосили закупівлю на виконання робіт на відрізку від мосту через Прут у Нижньому Вербіжі до Шевченківського озера.
Незабаром стартує друга закупівля для реалізації аналогічного проєкту у Воскресинцях”, — вказав Богдан Станіславський.
Так, на двох локаціях запланували регулювання русла річки шляхом облаштування прокопів та закріплених перемичок.
Окрім цього, для забезпечення стабільного водопостачання в озері збудують водоспускний канал.
“Протягом двох років готувалася необхідна документація, адже реалізація таких проєктів вимагає ретельного врахування гідротехнічних особливостей річки. Тепер ми готові до виконання робіт”, — зазначив мер Коломиї.