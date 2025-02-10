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У Коломиї реконструюватимуть берегоукріплення річки Прут
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї реконструюватимуть берегоукріплення річки Прут

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 14:30
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Цьогоріч в Коломиї розпочинають роботи з реконструкції берегоукріплень Прута в районі Шевченківського озера та Стрітенського моста.

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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський.

За словами голови, такі заходи допоможуть запобігти затопленням під час повеней і захистять будинки мешканців громади.

“Нещодавно оголосили закупівлю на виконання робіт на відрізку від мосту через Прут у Нижньому Вербіжі до Шевченківського озера.

Незабаром стартує друга закупівля для реалізації аналогічного проєкту у Воскресинцях”, — вказав Богдан Станіславський.

Так, на двох локаціях запланували регулювання русла річки шляхом облаштування прокопів та закріплених перемичок.

Окрім цього, для забезпечення стабільного водопостачання в озері збудують водоспускний канал.

“Протягом двох років готувалася необхідна документація, адже реалізація таких проєктів вимагає ретельного врахування гідротехнічних особливостей річки. Тепер ми готові до виконання робіт”, — зазначив мер Коломиї.