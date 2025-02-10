На Франківщині попрощались із захисником Козловським Леонідом

9 лютого 2024 року в селищі Делятин з військовими почестями в останню дорогу провели загиблого воїна Козловського Леоніда.

Про це повідомляє Делятинська територіальна громада, передає Правда.іф

Воїн воював поблизу села Семенівка Покровського району Донецької області. А з червня 2024 року вважався зниклим безвісти.

У Козловського Леоніда залишилась дружина та двоє синів.

З військовими почестями провели в останню воїна до місця вічного спочинку – на кладовище в Делятині на «Алею Слави» (Площа).

“Життя Леоніда з самого дитинства не було легким, зростав хлопець без батьків, з рідних мав тільки тітку, яка виховувала його до повноліття. Професійний військовослужбовець проживав в Делятині, де і створив вже свою щасливу сім’ю. Проте, кляті загарбники забрали його молоде життя у жорстокому бою за Батьківщину. Без чоловіка залишилася дружина Любов та двоє синочків Леоніда – Любомир та Єгор. Важкі випробування випали на долю цієї родини, адже спочатку, ще в червні 2024 року в сім’ю прийшло сповіщення про те, що Леонід зник безвісти поблизу с. Семенівка Покровського р-ну Донецької області… А тепер – після проведення експертизи, на жаль, підтвердився факт його загибелі… Нехай Господь допоможе рідним і близьким гідно і мужньо вистояти в цей нелегкий час, хай дасть витримки для прийняття болю гіркої втрати… А ми будемо пам’ятати його подвиг, пам’ятатимемо якою ціною здобуваємо мирне і спокійне життя”, – йдеться у дописі