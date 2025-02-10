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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську патрульні зупинили шість нетверезих водіїв

Автор: Lilia
10/02/2025 13:42
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За вихідні Івано-Франківські патрульні виявили 6 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон.

Пам’ятайте, нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!