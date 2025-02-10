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У Франківську відбудеться безкоштовний майстер-клас з аналогової та цифрової фотографії
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбудеться безкоштовний майстер-клас з аналогової та цифрової фотографії

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 13:27
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11 лютого о 13:00 у палаці Потоцьких відбудеться майстер-клас із фотографії для підприємців та представників креативних сфер. 

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НА САЙТ(067)343-64-24

Захід проходитиме в межах проєкту “Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни” за підтримки ПРООН та німецької федеральної компанії GIZ.

Що чекає на учасників:

  • Основи композиції: як гармонійно та виразно вибудовувати кадр.
  • Творчі та технічні аспекти зйомки на аналогову камеру, вибір плівки та налаштувань фотоапарата.
  • Робота зі світлом та ракурсами: навчать налаштовувати природне та штучне освітлення.
  • Аналоговий процес: створення плівкової фотографії, підготовка хімічних розчинів та самостійне проявлення знімків.

Майстер-клас відбудеться у корпусі Ж Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 5).