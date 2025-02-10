У Франківську відбудеться безкоштовний майстер-клас з аналогової та цифрової фотографії

11 лютого о 13:00 у палаці Потоцьких відбудеться майстер-клас із фотографії для підприємців та представників креативних сфер.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід проходитиме в межах проєкту “Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни” за підтримки ПРООН та німецької федеральної компанії GIZ.
Що чекає на учасників:
- Основи композиції: як гармонійно та виразно вибудовувати кадр.
- Творчі та технічні аспекти зйомки на аналогову камеру, вибір плівки та налаштувань фотоапарата.
- Робота зі світлом та ракурсами: навчать налаштовувати природне та штучне освітлення.
- Аналоговий процес: створення плівкової фотографії, підготовка хімічних розчинів та самостійне проявлення знімків.
Майстер-клас відбудеться у корпусі Ж Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 5).