У медзакладі від поранень помер воїн з Івано-Франківщини Іван Федорчак

У Національному військово-медичному клінічному центрі м.Києва, попри всі зусилля лікарів, після отриманого на сході важкого поранення помер Захисник України — Іван Федорчак (07.07.1994 р.н. – 09.02.2025 р.)
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Перегінську ТГ.
“Іван був свідомим громадянином, мужнім воїном, який у липні 2024 року добровільно взяв до рук зброю та став на захист своєї сімʼї й держави”, – йдеться у дописі.
Проходив військові навчання у Великій Британії. Зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів 1 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу безпілотних авіаційних комплексів 1 стрілецького батальйону.
Воював з ворогом на сході України в районі н.п.Часів Яр Бахмутського району Донецької області, де 31 січня 2025 року отримав важке поранення під час виконання бойового завдання.
Про дату прибуття Героя на щиті додатково повідомлять.