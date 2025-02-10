На Івано-Франківщині через суд узаконять близько 220 га самосійних лісів

Прокурори Коломийської окружної прокуратури в судовому порядку вимагають визнати протиправною бездіяльність органів місцевого самоврядування та зобов’язати їх вчинити дії щодо віднесення самосійних лісів до самозаліснених ділянок.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Установлено, що на території Чернелицької та Отинійської територіальних громад Коломийського району знаходяться земельні ділянки комунальної власності, площею близько 220 га вкриті лісом, але не віднесені до самозаліснених земельних ділянок.

При цьому органами місцевого самоврядування не розглянуто подання Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та не вжито заходів щодо узаконення цих ділянок відповідно до передбаченої процедури.

Івано-Франківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі за позовами прокуратури та призначено їх до розгляду.