На Прикарпатті викрили організовану групу з контрабанди наркотиків до США

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність організованої групи, яка займалася контрабандою наркотиків. До складу групи входили п’ятеро жителів Прикарпаття, двоє організаторів, а також троє їхніх спільників.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру у контрабанді наркотичних засобів, вчиненій організованою групою (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України), повідомляє прокуратура області, передає Правда.іф

За даними слідства, у липні 2024 року двоє організаторів, які на даний час відбувають покарання в ДУ «Коломийська виправна колонія № 41», організували схему контрабанди наркотиків до США. До злочинної діяльності вони залучили ще трьох спільників – жителів м. Івано-Франківська.

Організатори підшукували «клієнтів» та давали вказівки спільникам щодо подальших дій.

“Підозрювані, які перебувають на волі, за вказівкою організаторів придбали 37 таблеток «Subutex» та замаскували їх у металеву банку «NOVOL PROFESSIONAL». Далі «товар» відправили до США, скориставшись послугами міжнародних вантажних перевезень АТ “Укрпошта”, – йдеться у дописі.

Однак у зоні митного контролю поста «Укрпошта» працівниками митної служби під час огляду міжнародного поштового відправлення було виявлено незаконний товар та за результатами експертизи встановлено, що він належить до наркотичних засобів.

Наразі усім учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області, заходи з викриття проведено працівниками управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України із залученням співробітників СБУ в Івано-Франківській області.