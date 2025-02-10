У Івано-Франківську надзвичайник Владислав Сверида врятував травмованого в ДТП мотоцикліста

Владислав Сверида став свідком ДТП на вулиці Надрічній в Івано-Франківську, коли їхав додому і повернув на автозаправну станцію. Розраховуючись за пальне, чоловік почув гучний звук і побачив, що сталася аварія — автомобіль зіткнувся з мотоциклом.

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Він не розгубився, витяг зі свого автомобіля медичну сумку й побіг до травмованого. Історію порятунку розповіли на Facebook-сторінці служби.

Він лежав на асфальті без свідомості. На голові у нього я побачив скальповану рану, з якої текла кров. Я швидко зупинив масовану кровотечу і почав далі оглядати чоловіка. Виявив також закритий перелом лівої стегнової кістки. Я поклав чоловіка й притримував голову, щоб він міг спокійно дихати до приїзду “швидкої”, — розповів Владислав Сверида.

Рятувальник каже: тоді мотоцикліста передали медикам у задовільному стані, й зараз він продовжує повноцінно жити.

Владислав Сверида працює рятувальником з 2021 року. Він брав участь у ротаціях на деокуповані території. Його крайня поїздка була на Донеччину, де він разом з іншими забезпечував медичний супровід піротехнічних підрозділів та допомагав цивільним.

Ми ніколи не залишалися у безпечному місці. Були там, де у режимі “нон-стоп” працювали наші хлопці, — говорить Владислав.

За його словами, попри тривале перебування далеко від родини, він усвідомлював важливість своєї роботи в умовах воєнного стану.