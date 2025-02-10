Які плани в чиновників Франківська на міські парки

Під час сьогоднішнього брифінгу директор Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Ігор Попадюк говорив про реалізацію міжнародних проектів, прогрес, цілі та майбутні перспективи в Івано-Франківську, інформує Правда.іф.

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За словами чиновника, цього року в місті реалізовуватимуть проект “Міські парки мають значення – новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві”.