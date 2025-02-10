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Які плани в чиновників Франківська на міські парки

Автор: Lilia
10/02/2025 11:53
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Під час сьогоднішнього брифінгу директор Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків,  туризму та промоцій міста Ігор Попадюк говорив про реалізацію міжнародних проектів, прогрес, цілі та майбутні перспективи в Івано-Франківську, інформує Правда.іф.

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За словами чиновника, цього року в місті реалізовуватимуть проект “Міські парки мають значення – новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві”.

“Ми плануємо облаштування інфраструктури в Молодіжному парку, проведення інвентаризації та маркування дерев у трьох парках – Молодіжний, Шевченка і Воїнів-інтернаціоналістів “, – каже Ігор Попадюк.