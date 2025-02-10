У Франківську до дня народження Шевченка оголосили конкурс

Сьогодні, під час брифінгу, директорка Департаменту культури Надія Загурська розповіла про проведення заходів вшанування Тараса Шевченка, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У березні відзначатимуть 211 річницю з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди Департамент культури оголошує конкурс читців.

Учасникам пропонують продекламувати напам’ять твір Шевченка та ще один вірш українською мовою.

“У нас немає вікових обмежень для учасників. Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі”, – каже Надія Загурська.

Учасники змагатимуться у таких вікових групах: