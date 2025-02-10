У Франківську до дня народження Шевченка оголосили конкурс

Сьогодні, під час брифінгу, директорка Департаменту культури Надія Загурська розповіла про проведення заходів вшанування Тараса Шевченка, інформує Правда.іф.
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У березні відзначатимуть 211 річницю з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди Департамент культури оголошує конкурс читців.
Учасникам пропонують продекламувати напам’ять твір Шевченка та ще один вірш українською мовою.
“У нас немає вікових обмежень для учасників. Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі”, – каже Надія Загурська.
Учасники змагатимуться у таких вікових групах:
- молодша, до 16 років;
- старша, від 16 років. Заявки на участь можна подавати до 14 лютого. Конкурс відбудеться у Івано-Франківську 26 лютого о 13.00 за адресою: вул. Січових Стрільців, 88 а, музична школа N2 ім. В.Барвінського.