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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську до дня народження Шевченка оголосили конкурс

Автор: Lilia
10/02/2025 11:21
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Сьогодні, під час брифінгу, директорка Департаменту культури Надія Загурська розповіла про проведення заходів вшанування Тараса Шевченка, інформує Правда.іф.

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У березні відзначатимуть 211 річницю з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди Департамент культури оголошує конкурс читців.

Учасникам пропонують продекламувати напам’ять твір Шевченка та ще один вірш українською мовою.

“У нас немає вікових обмежень для учасників. Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі”, – каже Надія Загурська.

Учасники змагатимуться у таких вікових групах:

  • молодша, до 16 років;
  • старша, від 16 років. Заявки на участь можна подавати до 14 лютого. Конкурс відбудеться у Івано-Франківську 26 лютого о 13.00 за адресою: вул. Січових Стрільців, 88 а, музична школа N2 ім. В.Барвінського.