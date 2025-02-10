Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом, – ЗМI

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться цього тижня.

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Про це повідомляє CBS News.

Як відомо, Зеленський очолить делегацію України на щорічній Мюнхенській безпековій конференції, що стартує 14 лютого. Джей Ді Венс також буде присутній на заході.

За словами джерел, минулого тижня українська делегація вже провела переговори в Держдепартаменті з Кітом Келлогом, спеціальним посланцем Дональда Трампа з питань України та росії. Келлог також братиме участь у Мюнхенській конференції, що стартує 14 лютого.

CBS News нагадує, що 7 лютого Трамп заявив журналістам, що може зустрітися із Зеленським наступного тижня. У публікації зазначено, що конкретна дата зустрічі ще не визначена, але вона може відбутися у Вашингтоні.

Зеленський неодноразово наголошував, що його зустріч із Трампом повинна відбутися до того, як американський президент розпочне переговори з російським лідером.