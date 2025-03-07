У селі Стецева відкрили прихисток для літніх людей, евакуйованих з прифронтових областей

У селі Стецева на Івано-Франківщині відкрили прихисток для літніх людей із прифронтових областей України. Там поселили 30 евакуйованих жителів Донеччини, які мешкали в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю громадської організації “Океан добра”, що в Дніпрі. Гроші на облаштування шелтеру надав благодійний фонд “Схід SOS”. Харчування й медичний догляд за мешканцями фінансуватиме Снятинська міська рада.

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Як облаштований прихисток та що кажуть його мешканці — у матеріалі Суспільного.

Лідію Волкову евакуювали із села Котлине Покровського району. Жінка каже: її домівка — зруйнована, а в селі не залишилося людей.

“Чоловік помер, син помер, онучка з дітками виїхала за кордон. А я залишилася одна і не ходжу. І воля-неволя, мені довелося виїжджати, бо доглядати за мною немає кому. У мене — перелом тазостегнового суглоба. Спасибі дівчатам, дуже добре ставляться. Я тут нагодована, покупана, в теплі, у добрі. Доглядають, як за малою дитиною”, — каже Лідія Волкова.

Під час повномасштабного вторгнення Олександра Кириленко покинула хату в селі під Бахмутом та разом із сином переїхала до Костянтинівки. Однак, каже, через збільшення кількості обстрілів евакуювалася у Дніпро. Жінці — 88 років, самостійно пересуватися вона не може.

“Довкола стріляли й били. А ми на околиці були. Із соцзахисту приїхали й кажуть: “Ми будемо переїжджати в інше місто”. І ця, що про мене піклується, каже: “Якщо припече, то і ми будемо їхати”. А я ж одна залишилася. І довелося таки їхати”, — говорить Олександра Кириленко.

У прихисток в селі Стецева на Франківщині поселили 30 евакуйованих жителів Донеччини, які мешкали в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю громадської організації “Океан добра” в Дніпрі. Десятеро з них самостійно не можуть ходити.

На облаштування шелтеру 20 мільйонів гривень надав благодійний фонд “Схід SOS”. Зі слів координатора напряму відбудови Євгена Голованевського, загалом фонд відремонтував чи устаткував 14 таких прихистків в Україні. З них — чотири на Прикарпатті: у Блюдниках, Лисці, Калуші й Снятині.

“На першому поверсі цієї будівлі вже функціонує центр для місцевих жителів. А другий поверх був непридатним для експлуатації. Ми його відновили. Всього наша організація евакуювала понад 80 тисяч осіб, з яких 8 тисяч — це якраз люди маломобільні, похилого віку. І приблизно половина з них не мають родин, не мають можливості адаптуватися самостійно на новому місці, якраз потребують таких установ”, — говорить Євген Голованевський.

Зі слів директорки територіального центру соціального обслуговування Снятинської міської ради Галини Дороніної, у прихистку є 11 житлових кімнат, їдальня, кухня, душові та вбиральні. Приміщення обладнали для потреб людей з інвалідністю.

“Коли вони приїхали, сіли у нас на першому поверсі, кожен почав братися за телефон, дзвонити у Дніпро, звідки їх привезли. І кажуть: “Їдьте сюди, тут тихо, тут не стріляють, тут ніхто вас ображати не буде”. Нам довелося всіх обстежити. Є хворі, які лежать, у когось — пластина в нозі, у когось після операції гіпс не знятий”, — каже Галина Дороніна.

Харчування й медичний догляд за мешканцями фінансуватиме Снятинська міська рада. Зі слів Галини Дороніної, на це з бюджету спрямували 6 мільйонів гривень.