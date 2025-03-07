Український співак Олег Кензов втретє одружився

Де зараз Олег Кензов і чим живе співак, який був популярним в Україні? Пише viva.ua

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Олег Кензов – український співак, відомий завдяки участі в другому сезоні шоу «Х-фактор». Колись він активно підтримував Україну, однак зараз його життя кардинально змінилося. Де ж зараз перебуває артист і чим займається?

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Кензов демонстрував проукраїнську позицію. Він займався волонтерською діяльністю, записував пісні українською мовою та висвітлював у своїх соцмережах російську агресію.

Однак з часом усе змінилося. Тепер у його репертуарі знову переважають російськомовні пісні, а у соцмережах – публікації з подорожей різними країнами. Серед геолокацій артиста – Польща, Німеччина, Греція, Італія, Грузія, Франція, Туреччина тощо.

Багато користувачів запитували, як йому вдалося виїхати з України під час війни. У відповідь Кензов пояснював, що зробив це для концертної діяльності. Проте його діяльність на сцені викликає чимало запитань: він не лише випускає російськомовні треки, а й виступає на одних сценах разом з російськими артистами.

Третій шлюб і нова родина

2023 рік приніс зміни в особисте життя Олега Кензова. Після двох попередніх шлюбів (із Анастасією Полубесовою, з якою у нього є донька Евеліна, та з DJ Madonna) він знову одружився.

Перша дружина Кензова Анастасія Полубесова і їхня донька Евеліна. Фото: архів Viva!

Колишня дружина Кензова Наталія Ярмоленко, більш відома як DJ Madonna. Фото: архів Viva!

Новою обраницею співака стала грузинка Медея Кензова (Тібунашвілі до заміжжя). У своєму Інстаграм-акаунті вона зазначає, що є мамою, фінансисткою та чемпіонкою з тхеквондо. Хоч її сторінка закрита, у мережі ширяться чутки, що пара вже має спільну дитину.

Олег Кензов і його кохана жінка Медея, яка стала його третьою дружиною

Кензов активно публікує фото та відео з новою дружиною, демонструючи безтурботне життя. Разом із Медеєю він відпочиває та гастролює Європою.

Що ж буде далі з кар’єрою співака і чи зможе він повернути прихильність українських слухачів – покаже час.

Нагадаємо Відомий український співак у Німеччині виступить на одній сцені з росіянами, які підтримують війну