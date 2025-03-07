Мотоцикл, квартира дружини та без заощаджень: що задекларував новий очільник КП “Комфортний дім”

Новий очільник КП “Комфортний дім” Геннадій Пономаренко, подав декларацію за 2023 рік. Дані за 2024 рік поки що не оприлюднені.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Згідно з декларацією, Геннадій Пономаренко та його дружина Олена володіють квартирою площею 43,4 м² в Івано-Франківську, яку набули у власність у 2001 році.

Серед транспортних засобів посадовець вказав мотоцикл VIPER V250F-2 (2020 року випуску), який придбав у 2021 році. Іншого цінного рухомого майна, корпоративних прав чи цінних паперів у декларації не зазначено.

Основний дохід Геннадія Пономаренка у 2023 році склала заробітна плата в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міськради – 405 067 грн. Його дружина отримала зарплату у “Університеті Короля Данила” (153 307 грн), а також грошовий подарунок (472 грн) та додаткове благо (1343 грн) від “Універсал Банку”.