В Івано-Франківську судитимуть ще двох російських бойовиків

В Івано-Франківську судитимуть ще двох бойовиків ворожої армії, які воювали проти ЗСУ на Бахмутському та Покрорвському напряках.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників збройних формувань рф, які воювали проти українських військових. Дії одного з них кваліфіковано за ч. 7 ст.111-1, ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, а іншому інкриміновано – ч.ч. 1,2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідством встановлено, що мешканець Донеччини перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення рф. У травні 2022 року він вступив до незаконного збройного формування «5-та окрема мотострілецька Донецька бригада імені першого глави днр О. В. Захарченко». У складі цього підрозділу на посаді «стрілка» він виконував бойові завдання окупантів на Покровському напрямку.

Згодом його призначили «кулеметником» у «114-й окремій гвардійської мотострілецької Єнакіївсько-Дунайської бригади», а у вересні 2023 року – став «командиром» одного з підрозділів цієї бригади.

Бойовик приймав участь у штурмі особового складу Збройних сил України в районі Красногорівки, де й був затриманий українськими військовослужбовцями.

Інший обвинувачений – із Луганщини, зрадив інтересам України ще у 2015 році, вступивши до лав незаконного збройного формування так званої «лнр». Він став «стрільцем», а згодом «навідником-оператором» у « 2-ій окремій мотострілковій бригаді 2 армійського корпусу народної міліції лнр».

З лютого 2022 року він активно приймав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку.

У липні 2023 року під час боїв під Курдюмівкою його взяли у полон військовослужбовці ЗС України.

Наразі досудове розслідування щодо них завершено. На вирок суду вони очікують під вартою.