У школах щонайменше семи громад Івано-Франківщини немає внутрішніх туалетів

У Косівській, Калуській, Вигодській, Яблунівській, Спаській, Ланчинській та Космацькій громадах є школи без внутрішніх туалетів. Загалом на Івано-Франківщині у корпусах щонайменше 14 освітніх закладів немає вбиралень у приміщеннях.

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Цю інформацію надали представники громад у відповідях на інформаційні запит Суспільного.

Найбільше навчальних закладів, де немає туалетів у приміщеннях, у Спаській громаді. Там без внутрішніх вбиралень є два корпуси Спаського ліцею, Лугівська гімназія та один корпус Липовецького ліцею. У Лугівській гімназії туалет облаштований на 70%. Наразі немає передбачених на них грошей у державному, обласному чи бюджеті громади.

У Косівській громаді без внутрішніх вбиралень залишаються Пістинь-Царинська початкова школа, де навчаються 13 учнів, та Шепітська гімназія зі 152 школярами. На територіях цих закладів облаштовані зовнішні утеплені вбиральні. Щоб зробити внутрішні санвузли у цих школах, потрібно передусім забезпечити на їхніх територіях очисні споруди та встановити системи водопостачання, йдеться у відповіді на інформаційний запит.

У Вигодській громаді санвузлів усередині не мають Ілемнянський ліцей та Новомізунська початкова школа. У цих закладах немає приміщення для обладнання внутрішніх туалетів та фінансування на цю потребу.

Серед шкіл Ланчинської громади відсутні внутрішні вбиральні у Добротівській гімназії. “Теплий” туалет є в окремому приміщенні на території закладу. У Ланчинській гімназії учні старшої школи туалетами, які розміщені у приміщенні, можуть користуватися частково, бо санвузол потребує капітального ремонту. Там не працюють зливні бачки, потрібна заміна унітазів.

Космацька громада. У двох філіях Космацького ліцею імені Омеляна Ковча немає туалетів у приміщеннях навчальних закладів. Це — Космач-Ведмежівська початкова школа, де навчаються 11 учнів, та Космач-Плаюцька початкова школа із дев’ятьма учнями. У цих приміщеннях неможливо розмістити санвузли, йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Також немає внутрішнього туалету у Боднарівському ліцеї Калуської громади. Облаштування вбиралень там можливе тільки за реалізації проєкту реконструкції школи.

У Яблунівській громаді без внутрішнього санвузла — Лючківська гімназія. Причина — відсутність фінансування.

Як йдеться у відповідях на інформаційні запити, у 2024 році облаштували чи поремонтували внутрішні санвузли у школах Рожнівської, Новицької, Гвіздецької, Ворохтянської, Косівської, Отинійської, Переріслянської, Заболотівської, Підгайчиківської, П’ядицької, Галицької, Івано-Франківської, Чернелицької та Делятинської громад.

Бурштинська, Городенківська та Загвіздянська громади не відповіли на інформаційні запити Суспільного.