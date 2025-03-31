У травні в Яремче пройде екстремальний біговий трейл – бажаючих просять реєструватися

Найбільший біговий захід Яремче, ЯРЕМЧЕ TRAIL, пройде цього року 10 травня 2025 року.

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Яремче – туристична перлина Карпат, місто, яке знають за водоспадами, стежками Довбуша та унікальною енергетикою гір. Але тепер це ще і місце, де формується культура гірського трейлу!



Захід проводиться вже вдруге, і минулого року зібрав понад 200 бігунів. Команда організаторів – це не новачки в організації спортивних подій. За їх плечима роки досвіду: інші гірські забіги, альпіністські кемпи, беккантрі-тури та експедиції в Карпати та за їхні межі.

Гірський трейл передбачає біг гірською місцевістю, маркованим маршрутом з набором висоти, через ліс, струмки, хащі.



Дистанції Яремче Trail 2025:

12 км «Yaremche Sprint»: 590 м набір висоти

20 км «Yaremche Half Marathon»: 722 м набір висоти

42 км «Yaremche Marathon»: 1690 м набір висоти

66 км «Yaremche Ultra»: 2783 м набір висоти



Яремче Трейл 2025 – це більше, ніж просто забіг! На вас чекає:

Цікаві трейлові маршрути через ліси, стежки та вершини.

Унікальна спортивна атмосфера, яку створюють учасники та команда організаторів.

Традиційний бограч та грибна юшка, якою опісля забігу пригощають учасників!

Сучасна музика від талановитих саунд-модераторів.

Учасники забігу отримають UTMB бали! UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) – це 170-кілометровий ультрамарафон у Альпах навколо г.Монблан. Будь-який бігун, який хоче взяти участь у UTMB повинен набрати необхідні кваліфікаційні бали. Їх можна отримати фінішувавши у котромусь із забігів, які включено до переліку кваліфікаційних на UTMB. Яремче Trail включений до таких забігів.

Забіг стартує та завершується на центральній вокзальній площі м.Ямерче.

Реєстрація на забіг за лінком https://vsiprobihy.org/race/2241