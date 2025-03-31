Погода в Івано-Франківській області на 31 березня

31 березня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду та помірний дощ.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-13° тепла.

По області вночі — 2-7° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла.

У високогір’ї Карпат протягом доби — 0-5° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.