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Погода в Івано-Франківській області на 31 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 31 березня

Автор: Олег Мамчур
31/03/2025 09:25
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31 березня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду та помірний дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-13° тепла.
  • По області вночі — 2-7° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла.
  • У високогір’ї Карпат протягом доби — 0-5° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.