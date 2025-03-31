Надвірнянська громада зустрічає “на щиті” полеглого воїна Чернікова Андрія

Надвірнянська зустрічає скорботний кортеж з тілом загиблого захисника.
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Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича
Сьогодні, 31-го березня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, Черніков Андрій Ігорович житель м. Надвірна.
Орієнтовно: о 10:40 год. проїде траурна процесія: м. Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів.
О 11:30 м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Небесної Сотні (Руднєва) церква Покрови Пресвятої Богородиці.
Громаду просять спільно вшанувати пам’ять загиблого захисника живим коридором пам‘яті.
Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!