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Диван на коліщатках в темній вітальні

Надвірнянська громада зустрічає “на щиті” полеглого воїна Чернікова Андрія

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 09:45
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Надвірнянська зустрічає скорботний кортеж з тілом загиблого захисника.

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Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича

Сьогодні, 31-го березня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, Черніков Андрій Ігорович житель м. Надвірна.

Орієнтовно: о 10:40 год. проїде траурна процесія: м. Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів.

О 11:30 м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Небесної Сотні (Руднєва) церква Покрови Пресвятої Богородиці.

Громаду просять спільно вшанувати пам’ять загиблого захисника живим коридором пам‘яті.

Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!