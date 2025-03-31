Рятувальники надали допомогу травмованій туристці у горах

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У передмісті Івано-Франківська на туристичному маршруті «Вовчинецькі гори» поблизу села Вовчинець Івано-Франківської ТГ жителька Київщини травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області



30 березня о 20:20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки жителька Київської області 1976 р.н. травмувала ногу та не може самостійно продовжити рух. Подія трапилася на туристичному маршруті «Вовчинецькі гори» поблизу села Вовчинець Івано-Франківської ТГ, Івано-Франківського району.

Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, які, прибувши до місця знаходження постраждалої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Туристи! пам’ятайте про безпеку під час подорожей в гірській місцевості! Завжди перевіряйте погодні умови, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв’язку.

Не ризикуйте своїм здоров’ям — безпека понад усе!