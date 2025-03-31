На Івано-Франківщині провели в останню дорогу бійця Уманця Олександра

30 березня в Делятинській громаді з військовими почестями провели до місця вічного спочинку загиблого військовослужбовця з нашої громади делятинця Олександра Уманця.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Повідомляє Делятинська територіальна громада, передає Правда.іф.

Загинув мужньо у важкому бою, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, навіки ставши до лав захисників небесного війська.

“З рідних Олександр залишив батьків, сестру, дружину та 5-ти річного сина Дениска, кожному з них його дуже бракуватиме, бракуватиме його посмішки, підтримки, поради та просто присутності рідної людини… У цей важкий для нашої Держави час схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та розділяємо біль втрати разом із рідними та близькими. Хай Господь дасть сили пережити таку велику втрату, а душа полеглого Героя знайде вічний спокій в Царстві Небесному!

Вічна слава і Вічна пам’ять! Він завжди буде жити в наших серцях!

Слава Україні! Слава її Героям!” – йдеться у дописі.