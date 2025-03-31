На Калущині віддадуть шану полеглому Герою Маціборському Юрію

Сьогодні, 31 березня, Калуська громада зустрічає полеглого Героя Юрія Маціборського.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф
0 13:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься маршрутом:
-с. Вістова;
-с.Боднарів;
-с.Бринь, вул. Шевченка;
-с. Боднарів, вул. Володимира Великого.
Парастас о 14.30.
Чин похорону розпочнеться 1 квітня о 12:00.
Поховають солдата Юрія Маціборського на кладовищі с. Боднарів.
Вічна пам’ять та слава Герою!