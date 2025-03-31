ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині віддадуть шану полеглому Герою Маціборському Юрію

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 10:39
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 31 березня, Калуська громада зустрічає полеглого Героя Юрія Маціборського.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф

0 13:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься маршрутом:

-с. Вістова;

-с.Боднарів;

-с.Бринь, вул. Шевченка;

-с. Боднарів, вул. Володимира Великого.

Парастас о 14.30.

Чин похорону розпочнеться 1 квітня о 12:00.

Поховають солдата Юрія Маціборського на кладовищі с. Боднарів.

Вічна пам’ять та слава Герою!