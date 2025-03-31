Якщо ви думаєте, що SMM-спеціаліст просто викладає гарні фото та меми в Instagram, то це навіть не 1% його роботи. Адже сммник — це маркетолог, аналітик, креатор і стратег в одній особі.

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І якщо ви давно мрієте освоїти цю професію, але боїтеся, що без зв’язків та диплома нічого не вийде — тут розповімо, як усе працює насправді.

Хто такий SMM-менеджер?

SMM-менеджер — це спеціаліст, який відповідає за просування бренду в різних соцмережах. Його робота полягає в тому, аби збільшувати лояльність аудиторії, впізнаваність бренду та досягати цілей бізнесу завдяки веденню сторінок на різних платформах, як-от Instagram, Telegram, TikTok.

Що робить SMM-спеціаліст: головні обов’язки

Розробляє СММ-стратегію — покрокову карту ведення соціальних мереж, враховуючи цілі бізнесу.

— покрокову карту ведення соціальних мереж, враховуючи цілі бізнесу. Генерує контент — самотужки або разом із колегами створює віральний контент, який працює на результат.

— самотужки або разом із колегами створює віральний контент, який працює на результат. Займається просуванням — налаштовує таргет, працює інфлюенсерами та обирає інструменти для просування, які підходять бренду.

— налаштовує таргет, працює інфлюенсерами та обирає інструменти для просування, які підходять бренду. Аналізує результати — дивиться, що працює, а що ні, стежить за ключовими показниками ефективності, аби вимірювати, чи працює стратегія і за потреби корегує її.

Які навички потрібні, щоб стати крутим SMM-спеціалістом?

Креативність — треба вміти генерувати цікаві ідеї та мати навчене око, аби придумувати те, що чіпляє цільову аудиторію. Робота з текстом — тут не лише про грамотність, а й вміння керувати сенсами та цікаво розповідати історії. Аналітичне мислення — доведеться розбиратися в цифрах, щоб вміти не лише розподілити бюджет, а й аналізувати ефективність просування та перетворювати контент на кількість показники, які допомагають вам оцінити ведення сторінки. Розуміння алгоритмів соцмереж — треба знати, як вони працюють, а також правила та заборони різних соцмереж. Гнучкість та стресостійкість — дедлайни, зміни алгоритмів, вимогливі клієнти — без цього нікуди.

Як стати SMM-ником: чи потрібна вища освіта?

Спойлер: ні. Найкраще вас навчить практика. Але є смм курсы, які допоможуть швидше увійти в професію та уникнути типових помилок.

А саме рекомендуємо курс з комплексного SMM від Kukurudza. Бо там ви зможете не лише опанувати теорію, а й одразу практикуватись на реальних проєктах, матимете підтримку куратора, створите нові кейси, які ви потім зможете оформити у своє портфоліо та показувати потенційним клієнтам. Але, головне:

Структуруєте знання зі всіх SMM-інструментів: reels, stories, дизайн, СММ-стратегії, робота зі штучним інтелектом, аналітика тощо. Отримаєте готові шаблони, які вивільнять ваш час: контент-план, формування тону голосу брендів та інші. Створите повноцінний кейс для портфоліо: стратегія, яку ви оформите за готовим шаблоном.

Висновок: з чого почати?

Якщо хочете стати СММ-ескпертом, тут важливий не так ваш диплом, як кейси та досвід. Бо для потенційних клієнтів важливо, що саме ви можете дати його бізнесу.

Тож теорія потрібна, але пробуйте одразу здобувати досвід та практикуватись на проєктах друзів чи знайомих, аби швидше створити кейси та відпрацювати навички.

Вчіться, пробуйте, не бійтеся помилятися — в цьому й полягає секрет успіху.

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