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Трамп каже, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп каже, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини

Автор: Олег Мамчур
31/03/2025 10:56
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Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський намагається розірвати угоду про видобуток корисних копалин, та попередив про можливі серйозні наслідки для України.

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Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Reuters.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми», – заявив Трамп.

Крім того, президент США вкотре наголосив, що Україна не стане членом НАТО.

«Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи ним не стане. Він це розуміє», – додав Трамп.