Трамп каже, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський намагається розірвати угоду про видобуток корисних копалин, та попередив про можливі серйозні наслідки для України.

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Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Reuters.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми», – заявив Трамп.

Крім того, президент США вкотре наголосив, що Україна не стане членом НАТО.