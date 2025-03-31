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Стало відомо, де цього тижня на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади лікарів

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 11:27
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Тривають “Дні здоров’я” на Прикарпатті, виїзні бригади лікарів продовжують свою роботу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Цього тижня вони працюватимуть за таким графіком:
Бригади Товариства Червоного Хреста:

  • 31.03 – Жураки, Слобідка, Шепіт, Вербівці;
  • 1.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Смодна, Вербівці;
  • 2.04 – Надвірна (Майдан Шевченка, 30), Тлумач (Винниченка), Полянки, Сороки;
  • 3.04 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Хлібичин;
  • 4.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Ільці, Хлібичин.

Працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:

  • 31.03 – Городенка (Шевченка, 72), Нижній Струтинь, Бурштин (Шухевича,15);
  • 2.04 – Старуня.

Відбудуться виїзні прийоми бригад гінекологів:

  • 1.04 – Мишин, Дзвиняч;
  • 2.04 – Акрешори, Путятинці;
  • 3.04 – Данильче, Уїзд;
  • 4.04 – Коршів, Космач.

Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.