Стало відомо, де цього тижня на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади лікарів

Тривають “Дні здоров’я” на Прикарпатті, виїзні бригади лікарів продовжують свою роботу.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Цього тижня вони працюватимуть за таким графіком:
Бригади Товариства Червоного Хреста:
- 31.03 – Жураки, Слобідка, Шепіт, Вербівці;
- 1.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Смодна, Вербівці;
- 2.04 – Надвірна (Майдан Шевченка, 30), Тлумач (Винниченка), Полянки, Сороки;
- 3.04 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Хлібичин;
- 4.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Ільці, Хлібичин.
Працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:
- 31.03 – Городенка (Шевченка, 72), Нижній Струтинь, Бурштин (Шухевича,15);
- 2.04 – Старуня.
Відбудуться виїзні прийоми бригад гінекологів:
- 1.04 – Мишин, Дзвиняч;
- 2.04 – Акрешори, Путятинці;
- 3.04 – Данильче, Уїзд;
- 4.04 – Коршів, Космач.
Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.