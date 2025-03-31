Захворіли понад 5 тисяч людей: епідситуація щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 на Прикарпатті

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 165232 особи, в тому числі 98309 дітей до 18 років (59,5%).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Впродовж 13 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 5283 особи, в тому числі 2880 дітей до 18 років, що становить 54,5%.

Госпіталізовано протягом 13 тижня всього – 132 особи (2,5% від загальної кількості захворілих), з них 66 дітей до 18 років (50,0%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 51 особу, із них 12 дітей, що становить 23,5%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 4207 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 733 особи, епідризику – 1732 особи, інші – 1742 особи.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 10 летальних випадків, із них 8 – випадків від COVID-19 та 2 летальні випадки грипу.