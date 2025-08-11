У Туреччині стався землетрус. ФОТО

У неділю, 10 серпня у Туреччині, в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бала.
Зруйновані 16 будівель, а також два мінарети мечеті, повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.
Внаслідок поштовхів загинула людина, ще 29 людей отримали поранення. На місці провели пошуково-рятувальну операцію. Одна жінка померла після того, як її врятували з-під завалів.