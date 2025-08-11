ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Туреччині стався землетрус. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Туреччині стався землетрус. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 16:12
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю, 10 серпня у Туреччині, в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

Зруйновані 16 будівель, а також два мінарети мечеті, повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24
316878
6898f119a60d5d48f9b8eb37

Внаслідок поштовхів загинула людина, ще 29 людей отримали поранення.  На місці провели пошуково-рятувальну операцію. Одна жінка померла після того, як її врятували з-під завалів.