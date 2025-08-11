На Прикарпатті жінку оштрафували на пів мільйона за допомогу в незаконному перетині кордону

За версією слідства, у грудні 2024 року один із військовозобов’язаних дізнався про можливість нелегального перетину кордону через гірську місцевість Закарпатської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Учасники організованої групи обіцяли йому забезпечити безперешкодний проїзд через блокпости, використовуючи підроблені документи.

Чоловіка перевозили автомобілем до Рахівського району, а далі — пішки гірськими маршрутами через річку Біла Тиса з подальшим супроводом на території Румунії. Схема передбачала суворі інструкції щодо поведінки, маскування та комунікації.

За цю послугу “клієнт” мав сплатити 6 тисяч доларів США у два етапи — частину на початку, решту — після того, як потрапить до Румунії. За прийняття та розподіл грошей між учасниками групи відповідала уродженка Закарпаття.

На засіданні жінка повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та сприяла слідству. Її визнали винною за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Суд врахував, що обвинувачена допомогла слідству, перерахувала частину застави у 340 тисяч 650 гривень на підтримку Збройних сил України, й призначив остаточне покарання у вигляді штрафу — 510 тисяч гривень без конфіскації майна.