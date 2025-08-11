Ми поруч: в Івано-Франківську стартує безкоштовний цикл зустрічей психологічної підтримки від ГО «Захист держави»

В Івано-Франківську ГО «Захист Держави» та БФ «Відроджені єднанням» розпочинають цикл психологічної підтримки для тих, хто переживає зміни, адаптацію та внутрішні виклики.

ГО «Захист Держави» спільно з благодійним фондом «Відроджені єднанням» запрошують мешканців Івано-Франківська до участі в групах психологічної підтримки. Програма передбачає сім зустрічей, спрямованих на допомогу людям у період змін та пошуку внутрішніх ресурсів, пише Правда з посиланням на Версії.

Формат зустрічей — закриті групи з 7–10 учасників. Це дозволяє кожному бути почутим і відчути безпеку у спілкуванні.

Перша зустріч буде присвячена знайомству та створенню атмосфери довіри. Далі учасники обговорюватимуть теми любові до себе у складні часи, пошуку ресурсів, збереження внутрішнього балансу, адаптації на новому місці, подолання страху змін та перетворення їх на можливості.

«Ми хочемо надати людям безпечний простір для діалогу, взаємопідтримки та поступових позитивних змін», — відмічають організатори.

Тематика зустрічей охоплює сім ключових аспектів. Перше заняття буде присвячене знайомству та створенню безпечної атмосфери. Наступні зустрічі будуть зосереджені на таких темах, як любов до себе в складні часи, пошук власних ресурсів та збереження внутрішнього балансу.

Четверта та п’ята зустрічі допоможуть учасникам зрозуміти, як не втрачати себе у щоденних викликах і приймати зміни на новому місці проживання. Шосте заняття буде присвячене темі змін як можливості, а сьоме — підбиттю підсумків та формуванню планів на майбутнє.

«На кожній зустрічі буде багато практик, щирих розмов та підтримки, яка допомагає відновити внутрішній баланс», — повідомили організатори.

Перший захід відбудеться 13 серпня о 18:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 47б. Тривалість кожної зустрічі — 1,5 години.

Участь безкоштовна, однак потрібна попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/vZsWx1KQcerBnCbGA.

Організатори наголошують, що участь у програмі — це можливість знайти внутрішню опору, отримати підтримку та відчути розуміння з боку інших учасників.