У високогір’ї Карпат зафіксували -18°С

Сьогодні вранці, 18 березня, у горах Прикарпаття зафіксували 18° морозу.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф

“Станом на 09:00, 18.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний 10 м/с., температура повітря -18°С”, – йдеться у повідомленні.