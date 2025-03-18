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Засніжена будівля у зимовому пейзажі Карпат
Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогір’ї Карпат зафіксували -18°С

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 09:32
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Сьогодні вранці, 18 березня, у горах Прикарпаття зафіксували 18° морозу.

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Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф

“Станом на 09:00, 18.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний 10 м/с., температура повітря -18°С”, – йдеться у повідомленні.