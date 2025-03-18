Погода в Івано-Франківську та області у вівторок, 18 березня

18 березня на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 6° до 8° морозу, вдень повітря прогріється до 2-4° тепла.

По області вночі — 5-10° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0-5° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 9° до 14° морозу, вдень — 0-5° морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.