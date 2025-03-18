В ІФНТУНГ працюють над поглибленням транскордонного співробітництва

Для студентської молоді запроваджено проект Root4Dig

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Проєкт Root4Dig з розробленими заходами забезпечить досягнення мети: поглиблення транскордонного співробітництва шляхом сприяння культурному діалогу студентської молоді.

1 березня 2025 року в повіті Марамуреш (Румунія) та Івано-Франківській області (Україна) офіційно розпочато реалізацію проекту «Перевідкриття спільних культурних коренів та їх діджиталізація для майбутніх поколінь – Root4Dig». Ця транскордонна ініціатива має на меті поглиблення транскордонного співробітництва, популяризацію через оцифровування культурних цінностей у спільних Карпатах, пише Правда іф.

Виконавці проекту

Проект реалізується Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (Україна) у партнерстві із Технічним університетом Клуж-Напока – Північним університетським центром в м. Бая-Маре (Румунія) та громадською організацією «Асоціація Академічних досліджень, інновацій та професійного розвитку» (Румунія). Він співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027.

Завдання проєкту

Root4Dig має на меті поглиблення співпраці технічних університетів шляхом перевідкриття наших спільних культурних коренів та їх оцифрування для майбутніх поколінь з розвитком м’яких навичок студентів технічних університетів для популяризації культурної спадщини в прикордонному регіоні

Планується:

організація спільних заходів для збереження та просування місцевих культурних традицій в Румунії та Україні;

проведення спільних освітніх заходів для студентів двох технічних університетів з метою сприяння співробітництву в галузі культури та міжкультурного діалогу.

створення культурних центрів паралельно в обох університетах та придбання обладнання, за допомогою якого будуть оцифровані культурні цінності – наше спільне коріння, що зацікавить молоде покоління і дозволить зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь.

організацію двох студентських таборів та міжкультурного фестивалю – одного в Румунії, одного в Україні, де студенти разом представлять свою культуру через мистецтво, музику, танці, їжу тощо.

проведення тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів та інших заходів

Очікувані результати

Root4Dig підвищить роль культурної складової у підготовці студентів технічних університетів шляхом створення організації віртуальних навчальних центрів у прикордонних технічних університетах “Культурні цінності спільних Карпат” з метою збереження та збагачення спільних культурних традицій; покращить доступність існуючих об’єктів культурної спадщини, в тому числі надання цифрового альбому, програм для віртуальної реальності, включаючи багатомовні (румунська, українська, англійська) сервіси цифрових продуктів та друкованих видань.

Окрім того протягом 12 місяців проект досягне наступних вимірних результатів:

Організація та проведення 2 семінарів для студентів “Культурні цінності румунських Карпат, Культурні цінності українських Карпат.

Організація таборів для студентів (1 тиждень в Румунії, 1 тиждень в Україні).

Організація фестивалів, на яких студенти з різних країн представляють свою культуру через мистецтво, музику, танці (1 в Румунії, 1 в Україні).

Удосконалення цифрових інструментів, включаючи електронний альбом “Культурні цінності, що мають спільне коріння в Карпатах” і програм віртуальної реальності.

Організація та проведення міжнародної студентської конференції

Запрошення до співпраці

Ми запрошуємо до співпраці усі зацікавлені сторони: здобувачів всіх форм і рівнів навчання ІФНТУНГ, представників культурного туризму, керівників об’єктів історико-культурної спадщини та місцеві громади приєднатися до нас у заходах популяризації багатої культурної спадщини Карпатського Єврорегіону. Слідкуйте за нашим прогресом і беріть участь у майбутніх подіях, щоб відчути трансформаційний вплив Root4Dig. Ми відкриті до пропозицій!